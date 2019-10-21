Kaybedince kaçtılar

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Almanya 11. Amatör lig (Kreisliga C) takımlarından Erftal Anadolu 98, kendi sahasında takipçisi Mesopotamia takımını ağırladı. Mesopotamia seyircilerinin "Şehitler ölür, vatan bölünür" gibi PKK yandaşı sloganları büyük tepki çekti. Provokasyona gelmeyen Anadolu cevabı sahada verdi. 60. dakikada skor 3-0 olunca, golü atan futbolcu terör sloganları atan seyircilere asker selamı verdi. ASKER selamını bahane eden Mesopotamia oyuncuları, sahadan çekildi. Maç hakkındaki kararı federasyonun vermesi bekleniyor. Anadolu maçtan sonra Facebook sayfasında yayınladığı bildiride, "Yürüyüş yapmak istiyorsanız polisten izin alın ve yürüyün. Futbol sahaları siyaseti protesto etme yeri değildir" dedi. Taraftarların tek tek aranarak tribüne alındığı maça 700 biletli seyirci geldi.