Bir mesajla 3 bin kişi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Heilbronn kentinde 3 bin Türk, ev kadınları Nesrin H. ile Şengül Ç.'nin Facebook üzerinden yaptığı destek yürüyüşü çağrısı üzerine gösteri yaptı. Binlerce Türk, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı ve ABD ile varılan anlaşma dolayısıyla ara verdiği Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.Gösteri, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından harekâtta şehit düşen askerlerimizin isimleri okundu, dua edildi. Daha sonra kalabalık, askere selam gönderdi. SABAH'a konuşan Nesrin H. ve Şengül Ç., "Barış Pınarı Operasyonu'nun asıl hedefini Alman toplumuna göstermek istedik. Bu nedenle toplandık" diye konuştu.H. ve Ç., "Atmosfer çok güzeldi. Almanya'nın birçok şehrinden katılım oldu. Operasyon bölgesinde sınırdaki askerlerle görüntülü ve sesli görüştük. Onların arkasında olduğumuzu gördüler, çok mutlu oldular. Onlara moral verebildiğimiz için biz de çok mutlu olduk. Her karesi yaşanması gereken bir gündü" dedi.AYNI yerde toplanan PKK'lılar ise Türkleri provoke etmek için yoğun çaba gösterdi. PKK'lılar bir Türk'ün arabasına şişe fırlattı, meşale yaktı, hakaretler savurdu. Ancak Türkler provokasyona gelmedi. Bir PKK'lının, evin çatısına çıkarak pankart astığı görüldü. PKK'lıların gösterisi nedeniyle caddenin trafiğe kapatılması Almanları rahatsız etti. Polis, PKK'lılar hakkında soruşturma başlattı.