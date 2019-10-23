Eski gazeteciden Türklere hakaret

BUGÜN NELER OLDU

Türk ve Müslüman düşmanı, eski gazeteci Nicolaus Fest, yabancılara hakaret etti. Almanya'daki tüm camilerin kapatılmasını isteyen Fest, İsviçreli yazar Max Frisch'in, "İşgücü çağırdık, insan geldi" sözünü değiştirip "İşgücü çağırdık, it kopuk geldi" dedi. FEST, Türk, Arap ve Afrikalı gençlere "ilkel, agresif" diyor, bu gençlerin "sosyal zekaları" bulunmadığını ileri sürüyor. "Bu insanlar sadece basit değil, aynı zamanda ilkel ve kötü niyetli" diyen Fest, ırkçı AfD partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili görevinde.