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Eski gazeteciden Türklere hakaret

’li , ’ya işçi olarak gelenlere hakaret etti. Fest’in, “İşgücü çağırdık, it kopuk geldi” paylaşımı tepki çekti

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Eski gazeteciden Türklere hakaret
Türk ve Müslüman düşmanı, eski gazeteci Nicolaus Fest, yabancılara hakaret etti. Almanya'daki tüm camilerin kapatılmasını isteyen Fest, İsviçreli yazar Max Frisch'in, "İşgücü çağırdık, insan geldi" sözünü değiştirip "İşgücü çağırdık, it kopuk geldi" dedi. FEST, Türk, Arap ve Afrikalı gençlere "ilkel, agresif" diyor, bu gençlerin "sosyal zekaları" bulunmadığını ileri sürüyor. "Bu insanlar sadece basit değil, aynı zamanda ilkel ve kötü niyetli" diyen Fest, ırkçı AfD partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili görevinde.
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Eski gazeteciden Türklere hakaret
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