Ağzının payını aldı

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Ziyaretten önce iç siyasete mesaj vermek için garip açıklamalarda bulunan Maas, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yine Alman seçmenlere mesaj verir nitelikte konuştu, ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Ancak Maas ve Alman tarafı, Çavuşoğlu'nun ders niteliğindeki açıklamalarına değinmedi.Bakan Çavuşoğlu düzenlenen basın toplantısında Almanya'ya sitem etti. Çavuşoğlu, "Halkımıza, 'Güvenlik kaygılarınızı anlıyoruz' diyen Almanya'nın neden Türkiye'nin değil de terör örgütlerinin yanında yer aldığını anlatmakta güçlük çekiyoruz. Beklentimiz, aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranıp teröre karşı mücadelemizde bizimle dayanışma içerisinde hareket edilmesidir" diye konuştu.Çavuşoğlu PKK'lıların Avrupa ülkelerinde şiddete başvurmaktan çekinmediğini anımsatarak, "Almanya'daki Türk toplumu kendisini baskı altında ve yalnız hissediyor. Türklerin bu durumdan duyduğu endişeyi aktardık" dedi. Çavuşoğlu, Almanya'nın gelecek yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, "Umarız Almanya, AB ülkelerindeki halkların beklentisine uygun politikalar üretmeye katkı sağlayacaktır" dedi.Öte yandan iki bakan, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in önerdiği "güvenli bölge" konusunun üzerinde durmadı. Hatta Bakan Maas'ın, "Sadece teoride olan konuları konuşmaya vaktimiz olmadı" demesine CDU'lu siyasiler köpürdü. SPD geçici Genel Başkanı Malu Dreyer ise Bakan Heiko Maas'ın Türkiye ziyaretini "başarılı gezi" olarak değerlendirdi.