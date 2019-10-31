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, ’dan savunma istedi

, ’ya fikir özgürlüğü konusunda uyarı verdi. Farklı fikirlere tahammülü olmayan Almanya’yı uyaran BM , resmi savunma istedi

Giriş Tarihi: 31.10.2019
BM, Almanya’dan savunma istedi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu, farklı düşüncelerin dile getirilmesine çok büyük tepkilerin yükselip linç kampanyalarına dönüştüğü Almanya'yı uyardı. BM, İsrail'in işgal politikasını eleştirmek için dünya çapında başlatılan İsrail'i Boykot Hareketi'nin (BDS) Almanya'da yasaklanmasını sorguladı.

KARARIN "bireyin düşünce özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına geldiğini vurgulayan komisyon, Almanya'dan cevap istedi ve 60 gün süre tanıdı. BDS hareketine destek verenlerin kısıtlamalara tabi olmadan fikirlerini beyan etmesinin nasıl sağlanacağı konusunda da bilgi talep edildi.

Murat TOSUN / BERLİN
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BM, Almanya’dan savunma istedi
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