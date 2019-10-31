Küstah Kufen’e anında cevap

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin verdiği 29 Ekim resepsiyonunda 'Barış Pınarı Harekâtı' gerginliği yaşandı. Davetliler arasında bulunan Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen'in konuşmasında Türkiye'yi hedef alıp, "Essen'de ortamın gerilmesinin sorumlusu Türkiye hükümetidir" demesi, gerginliğe yol açtı. Kufen'e cevap başkonsolostan geldi.DAVET için teşekkür eden Kufen, önce Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, ardından konuyu Suriye'ye getirdi. Kufen, "Bana göre, Türkiye'nin son zamanlardaki tutumu kabul edilemez. Suriye'nin sınır ihlali, uluslararası hukuk ihlali ve savaşa sürüklenen çatışmaların bizim ülkemize de yansımaları oldu. Toplumsal yaşama zarar verdi. Artan şiddet ortamı, Essen'in ortamını da gerdi. Bunun sorumlusu Türkiye hükumetidir" diye konuştu.BAŞKONSOLOS Şener Cebeci bunun üzerine hazırladığı konuşmanın dışına çıkarak, Kufen'e gereken yanıtı verdi. Cebeci, "Tabii dostlarımızın bu gibi özel günlerimizde aramızda olmasını önemseriz. Dostlarımızın telkin ve yorumlarına önem veririz. Buradaki tek şart, karşılıklı saygı ve aynı göz hizasında olması. Türkiye ile Almanya arasında geleneksel bir dostluk ilişkisi var. Ama lütfen kara propagandaya bakıp, Türkiye'nin hakkını yemesinler" dedi.ESSENCEBECİ'NİN, "Türkiye son derece haklı bir mücadele yürütmektedir ve dostlarından tek istediği, bu konuda Türkiye'nin durumunu anlamaya çalışıp empati yapmalarıdır" sözleriyle yanıt vermesi salonda bulunan davetliler tarafından alkışlandı. Cebeci ardından Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerini anlattı. Resepsiyona Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke ve Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann da katıldı.