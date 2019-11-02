Temizlikçiye evet akademisyene hayır

BUGÜN NELER OLDU

Avrupalı siyasilerin "Başörtüsü yasaklansın" talebi yine gündemde. Hademe, temizlikçi, garson gibi hizmet sektöründe çalışan başörtülülere dönük açıklama yapmayan Avrupalı siyasiler, konu avukat, doktor, hâkim, savcı, öğretmen veya diğer akademik meslek sahipleri olunca, başörtüsü yasağını gündeme getiriyorlar.FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'de 28 Şubat döneminde olduğu gibi başörtüsüne siyasal simge olarak bakanlardan biri. Macron, başörtüsünü siyasal simge olarak nitelendirdi ve kamu görevlilerinin ve okuldaki öğretmenlerin dini konularda tarafsız olmaları gerektiğini savundu. Ancak aynı Macron, başörtülü kadınların temizlikçi olarak çalışmasına karşı değil.MACRON'UN bu açıklamalarının üzerinden bir hafta geçmeden Senato, hükümetin hazırladığı skandal bir tasarıyı kabul etti. Tasarı, okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasının yasaklanmasını öngörüyor. Tasarıyı senato kabul ederken, hükümetteki LREM tasarıya karşı oy kullandı. LREM'in, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesine de karşı çıkması bekleniyor.Berlin'de yolda yürüyen 27 yaşındaki başörtülü bir kadın saldırıya uğradı. Saldırgan, genç kadının karnına tekme attı.Berlin'de bir kadın, başörtülü bir genç kızın başörtüsünü çıkarmaya çalışarak, hakaretlerde bulundu. Saldırgan kadın, genç kıza içinde kan olduğunu öne sürdüğü şırıngayı batırmak ve biber gazı sıkmakla tehdit etti.İrlanda'da 14 yaşındaki başörtülü bir kız bir grup tarafından saldırıya uğradı. Grup, genç kızı yerde tekmeledikten sonra yüzüne yumurta atıp başörtüsünü çıkardı.Almanya'nın Kiel kentinde 35 yaşındaki başörtülü Gamze K.'ye "kahrolası Müslüman" diye bağıran 55 yaşındaki bir adam yumruk attı. Gamze K.'nin burnu kırıldı.Berlin Eyaleti, başörtüsü taktığı gerekçesi ile matematik öğretmeni Hatice C.'nin başvurusunu reddetti.Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde hâkimlik stajı yapmak isteyen başörtülü bir Müslüman kadına izin verilmedi.Hessen Eyaleti'nin Waechtersbach kasabasında bir doktor muayenehanesinin kapısına, "Bu muayenehaneye başörtülü Müslüman kadınların gelmesi kesinlikle yasaktır. Almanca bilmek şarttır. Beş çocuktan fazla çocuğu olan Müslüman aileler tedavi edilmez" yazısı astı.Almanya'nın Mainz kentinde Büşra Çakır'a (20), 60 yaşlarındaki bir kadın "Senin o başörtünü çekip atmak istiyorum" diye bağırdı.Stuttgart'ta bir diş hekimine iş başvurusu yapan başörtülü Merve Ö.'ye, "Başörtülüleri işe almıyoruz ve başörtülülerin bizden böyle bir tolerans beklemelerini şaşkınlıkla karşılıyoruz" cevabı verildi.FRANSIZ aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul ise İslam'dan nefret ettiğine dair açıklama yaparak, Müslüman bir kadından başörtüsünü çıkarmasını isteyerek sözlü saldırıda bulunmuştu. Avrupa'nın 28 Şubat süreci olarak nitelendirilen bu durumun Türkiye'nin 28 Şubat sürecinde olduğu gibi başörtüsüne kamuda yasak talebi gündeme getiriliyor.