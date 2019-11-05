FETÖ’nün ipliği pazara çıktı

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Almanya'da ve Fransa'da yayın yapan ARTE televizyonunda yayınlanan "Güleryüzlü İslamcılar? Gülen Hareketi'nin izinde" başlıklı belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. Belgeselde, FETÖ'nün ileri sürdüğü gibi hoşgörülü bir eğitim hareketi olmadığına dikkat çekildi. Belgeselde,Alman makamlarının son dönemde FETÖ'ye bakışının değiştiği de vurgulandı.YAKLAŞIK bir saatlik belgeselde, "Dışişleri Bakanlığı, hareketin sızma stratejileri ve organize suçun şekillerinin belirmesi üzerine alarma geçti" dendi. Filmde görüşü yayınlanan FETÖ uzmanları da, FETÖ'nün kendini göstermek istediği gibi bir örgüt olmadığını vurguladı. FETÖ konusunda uzman isimlerden Günter Seufert, örgütün, kurumlara daha iyi sızabilmek için kendisini apolitik gösterdiğini söyledi.GAZETECİ Stefanie Schoene ise FETÖ'cülerin Almanya'ya gelir gelmez yardım gördüğünü anlattı. Schoene, "Dernekler harekete geçiyor. Çocuklar anında anaokuluna alınıyor. Ellerinde hazır dosyalarla geliyorlar ve çok büyük paraları var" dedi. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Sol Partili Sevim Dağdelen bile FETÖ'nün tehlikeli olduğunu söyledi. Dağdelen, "Gülen Örgütü'nü, hedefi devleti ele geçirmek olan çok tehlikeli bir örgüt olarak görüyorum" dedi. FRANKFURTFİLMDE FETÖ'cülerin imajlarını düzeltmek için yeni yayın organları kurdukları ifade edildi. Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin 'Bold Medya' adlı site kurdukları belirtiliyor. Filmde, "Eski medya binaları satılık ama, Gülen'e yakın gazeteciler, internetten yeni kanallar oluşturuyor" dendi.Belgeselde FETÖ örgütü hakkındaki görüşlerini dile getiren Alman uzmanlar ve filmin yapımcıları, FETÖ'nün sanıldığı gibi masum bir örgüt olmadığına dikkat çekti.