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Daha da sapıttılar

düşmanı grubu gazetelerinden , terör propagandası yaptı. Gazete, Öcalan’ın fotoğrafı önünde poz veren kadın teröristlere yer verdi

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Daha da sapıttılar
TAM SAYFA PROPAGANDA
ALMANYA'DA Türk düşmanlığının yayılmasında büyük rol oynayan Die Welt gazetesi, açık açık terör propagandası yaptı. Bild gibi Axel Springer Yayınevi'ne bağlı olan Welt, yayın grubunun ABD'li ortak almasından sonra düşmanlığa hız verdi. Gazete, dünkü sayısında Suriye'de YPG adına savaşan kadın teröristlere tam sayfa ayırdı.

SKANDAL İFADELER
DIE Welt gazetesi, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG saflarında mücadele edip de ölen teröristleri "şehit" olarak nitelendirdi. Teröristleri şirin göstermek için sempatik kelimeler kullanmaya dikkat eden gazete, "gülen genç erkek ve kadınlar", "sevgi dolu, sarı kırmızı çiçeklerle dekore edilmiş" gibi skandal ifadelere yer verdi. FRANKFURT
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