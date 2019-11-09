BUGÜN NELER OLDU

Hannover'de yarın yapılacak seçim öncesinde Yeşiller adayı Belit Onay, SABAH'a konuştu. Onay, "Seçmenler oyunu kullansın. Birlikte tarih yazalım. Ayrımcılığın hortladığı bu zamanda başta göçmen kökenliler olmak üzere, birçok kişi başarımın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi" dedi.ONAY, "İnsanlar çocuklarına beni örnek gösterdiklerini söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Kazanma şansım çok yüksek. Kazanırsam Almanya'da ilk kez bu başarıya ulaşan göçmen kökenli siyasetçi olacağım. Hem ben hem de Yeşiller, Hannover'de tarih yazmış olacak. Kazanırsam, zaferi ilk olarak eşim ve çocuğuma sarılarak kutlayacağım" diye konuştu.