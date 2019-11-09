Göçmen işçiler için anıt teklifi

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ALMANYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Michelle Müntefering, Almanya'nın kalkınmasında büyük katkısı olan göçmen işçiler için anıt dikilmesi teklifinde bulundu. Müntefering, "Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan gelen insanlar olmasaydı, başarı mümkün olmazdı" dedi.MÜNTEFERING, "Ülkemizin bir parçası olan bu insanların, çocuklarının ve torunlarının başarılarını takdir etmek için bir anıt yapmak iyi bir jest olur. Özellikle milliyetçilik ve popülizmin dünyada yeniden dirildiği bir zamanda, dayanışma ve takdir etmeye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.