Sen misin ay yıldız takan

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hof kentinde yaşayan Şeydanur Aktaş, otomobilinin üzerine ay yıldız çıkartması yapıştırdı. Bunu hazmedemeyen ırkçılar ve Türkiye düşmanları aracı kundakladı. Evinin önünde park halindeki aracının kundaklandığını kapıyı çalan polisten öğrenen Aktaş, "Temmuz ayında da otomobilimin lastiklerini patlatmışlardı" dedi. Aracı kullanılmaz hâle gelen Aktaş, "Son günlerde yaşanan ırkçı saldırılar bizi korkutuyor. Fail ya da faillerin bulunmasını, devletin de ırkçılığa karşı daha sıkı önlem almasını istiyorum" diye konuştu.