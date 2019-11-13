Haberler > Avrupa Haberleri > Sen misin ay yıldız takan

Sen misin ay yıldız takan

Türkiye düşmanları, ay yıldız çıkartmayı hazmedemedi ve ’ın evinin önündeki otomobilini kundakladı

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Sen misin ay yıldız takan
Almanya'nın Hof kentinde yaşayan Şeydanur Aktaş, otomobilinin üzerine ay yıldız çıkartması yapıştırdı. Bunu hazmedemeyen ırkçılar ve Türkiye düşmanları aracı kundakladı. Evinin önünde park halindeki aracının kundaklandığını kapıyı çalan polisten öğrenen Aktaş, "Temmuz ayında da otomobilimin lastiklerini patlatmışlardı" dedi. Aracı kullanılmaz hâle gelen Aktaş, "Son günlerde yaşanan ırkçı saldırılar bizi korkutuyor. Fail ya da faillerin bulunmasını, devletin de ırkçılığa karşı daha sıkı önlem almasını istiyorum" diye konuştu.

Hüseyin ERDEM
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen misin ay yıldız takan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN