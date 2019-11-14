Neredeyse evde bile Türkçeye yasak

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacılar, Türkçe'nin evde bile konuşulmasını önleyecek tedbirler almak için harekete geçti. Politikacılar bunun Türkçeyi konuşturmamak için yaptıklarını açık açık söylemese bile, yürürlüğe koymayı düşündükleri son uygulama bunu gösteriyor. Ülkeye gelecek imamlara dil şartı getiren Almanya, şimdi de anaokulundaki çocuklara Almanca testi getirmeye hazırlanıyor.TESTİN, 4 yaşındaki çocuklara uygulanması öngörülüyor. Testi geçemeyenlere reçete olarak "dil kursu" yazılacak. Hazırlanan bir taslağın CDU'nun Leipzig kentinde 22-23 Kasım'da düzenleyeceği kongresinde oylanacağı açıklandı. Taslağın, başkanlığını Schleswig Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien'in yaptığı Federal Eğitim Komisyonu tarafından hazırlandığı öğrenildi.ÇOCUKLARI iyi derece Almanca bilmeyen ailelere ise yaptırım uygulanması düşünülüyor. Yaptırımın para cezası olarak uygulanacağı belirtiliyor. Almanya bu adımla, çocukların evde Almanca dışında bir dil konuşmasının önüne geçmek istiyor. Hükümetin geçtiğimiz günlerde bir soru önergesine verdiği cevapta, Almanya'da anaokuluna giden her dört çocuktan birinin evde Almanca konuşmadığı ortaya çıkmıştı.ALMANYA, anaokulu çocuklarına dil testi uygulaması halinde ailelerin buna tepkisi merak ediliyor. Almanya, ailelerin cezadan çekinerek, çocukların 4 yaşına kadar çok iyi Almanca konuşması için Türkçeden vazgeçeceklerini umuyor. Ailelerin ise çocukların önce anadilini, ardından Almancayı anaokulunda öğrenmesi için para cezasına razı olması da bir ihtimal.