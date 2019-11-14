Ömür boyu men edilsin

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Mönchengladbach kentinde mücadele eden Türkiyemspor'un, polis takımı ile çıktığı maçta futbolculara ırkçı hakarette bulunan hakem geçici olarak Mönchengladbach ve Viersen çevresinde maç yönetmekten men edildi. Maçtaki bir pozisyon sonrası oyuncumuz itiraz edince, 'Kararı beğenmiyorsanız evinize dönün. Ne yaparsanız yapın size buradan galibiyet çıkmayacak. Artık maçlar zevk vermiyor. Bunun da tek suçlusu Türk takımları' diyen hakem Hans Jürgen W. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Türkiyemspor, hakemin ömür boyu futbol sahalarından men edilmesini istiyor.