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Ömür boyu men edilsin

Türk takımına ırkçı söylemde bulunan Alman hakem geçici süre maç yönetemeyecek. Türkler, faşist hakemin ömür boyu men edilmesini istiyor

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Ömür boyu men edilsin
TÜRK FUTBOLCULARI SEVMİYOR
Almanya'nın Mönchengladbach kentinde mücadele eden Türkiyemspor'un, polis takımı ile çıktığı maçta futbolculara ırkçı hakarette bulunan hakem geçici olarak Mönchengladbach ve Viersen çevresinde maç yönetmekten men edildi. Maçtaki bir pozisyon sonrası oyuncumuz itiraz edince, 'Kararı beğenmiyorsanız evinize dönün. Ne yaparsanız yapın size buradan galibiyet çıkmayacak. Artık maçlar zevk vermiyor. Bunun da tek suçlusu Türk takımları' diyen hakem Hans Jürgen W. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Türkiyemspor, hakemin ömür boyu futbol sahalarından men edilmesini istiyor.

Çağlayan AKTÜRK / M.GLADBACH
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