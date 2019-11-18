Yeşiller şaşırtmadı

BUGÜN NELER OLDU

Alman Yeşiller Partisi'nin Bielefeld kentinde düzenlediği kongresinde eşbaşkanlar Robert Habeck ve Annalena Baerbock güven tazeledi. Habeck, delegelerin yüzde 90,4'ünün, Baerbock ise yüzde 97,1'inin oyunu alarak koltuğunu korudu.Kongrelerini Türkiye düşmanlığı üzerine dizayn eden partililer, Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve ordu mensuplarına karşı ekonomik yaptırım talep eden partililer, Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını ve mülteci anlaşmasının sonlandırılmasını istedi.