Haberler > Avrupa Haberleri > Yeşiller şaşırtmadı

Yeşiller şaşırtmadı

Yeşiller’in kongresinde yeniden eşgenel başkanlığa seçilen Robert Habeck ve Annalena Baerbock’un ilk işi, karşıtı bir yaptırım kararı almak oldu

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Yeşiller şaşırtmadı
Alman Yeşiller Partisi'nin Bielefeld kentinde düzenlediği kongresinde eşbaşkanlar Robert Habeck ve Annalena Baerbock güven tazeledi. Habeck, delegelerin yüzde 90,4'ünün, Baerbock ise yüzde 97,1'inin oyunu alarak koltuğunu korudu.

TEK DERTLERİ TÜRKİYE
Kongrelerini Türkiye düşmanlığı üzerine dizayn eden partililer, Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve ordu mensuplarına karşı ekonomik yaptırım talep eden partililer, Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını ve mülteci anlaşmasının sonlandırılmasını istedi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşiller şaşırtmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN