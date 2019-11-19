Ağlama Moreira onlar utansın

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Avrupa'da hızla tırmanan ırkçılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda 2. Futbol Ligi (Eerste Divisie) takımlarından Excelsior'un Gine asıllı futbolcusu Ahmad Mendes Moreira, FC Den Bosch takımı ile yaptıkları mücadelede seyircinin ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Hakem, ırkçı hakaret üzerine mücadelenin 29. dakikasında maçı durdurdu. 24 yaşındaki Moreira soyunma odasına ağlayarak gitti.Aranın ardından toparlanan Moreira, 3-3 biten karşılaşmanın 44. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü atarak ırkçılara en iyi cevabı verdi. Genç futbolcu, "Her şeyi kabul edebilirim ama böyle bir ırkçılığı kabul etmem mümkün değil. İlk dakikadan itibaren 'zenci, pamuk toplayıcısı', diye tezahürata başladılar. Eleştirme hakkı var, ama beni ten rengimden dolayı dışlamaya kimsenin hakkı yok" dedi.Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, skandal olay sonrası futbolda ırkçılığın yeri olmadığı yönünde açıklama yaptı. Federasyon, söz konusu olayın sporda hedef olan "insanları birbirine bağlama isteği" ile çeliştiğini belirtti. Öte yandan federasyon, Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacağını duyurdu.