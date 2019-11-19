Bu saçmalığa son ver başkan

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Yaklaşıkiki hafta önce Yeşiller Partili Belit Onay'ın büyükşehir belediye başkanı seçildiği Hannover'de belediye garip bir uyarıda bulundu. Hannover Belediyesi, yaklaşık 14 bin çalışanını Türkiye seyahatleri konusunda "dikkatli olmaya" çağırdı. Çalışanlarına dönük bir mektup yazan belediyenin bir sözcüsü, "Bu bir seyahat uyarısı değil. Ama çalışanların seyahatten önce bilgi edinmelerini rica ediyoruz" dedi. Sözcü aynı zamanda garip bir açıklama daha yaparak, bu uyarı mektubunun "Hannover'in siyasi tutumunu yansıtmadığını", sadece "bilgilendirme amaçlı olduğunu" ileri sürdü. HANNOVER