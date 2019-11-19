Haberler > Avrupa Haberleri > Bu saçmalığa son ver başkan

Bu saçmalığa son ver başkan

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Bu saçmalığa son ver başkan
Yaklaşık iki hafta önce Yeşiller Partili Belit Onay'ın büyükşehir belediye başkanı seçildiği Hannover'de belediye garip bir uyarıda bulundu. Hannover Belediyesi, yaklaşık 14 bin çalışanını Türkiye seyahatleri konusunda "dikkatli olmaya" çağırdı. Çalışanlarına dönük bir mektup yazan belediyenin bir sözcüsü, "Bu bir seyahat uyarısı değil. Ama çalışanların seyahatten önce bilgi edinmelerini rica ediyoruz" dedi. Sözcü aynı zamanda garip bir açıklama daha yaparak, bu uyarı mektubunun "Hannover'in siyasi tutumunu yansıtmadığını", sadece "bilgilendirme amaçlı olduğunu" ileri sürdü. HANNOVER
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu saçmalığa son ver başkan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN