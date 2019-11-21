Almanya’yı sarsan cinayet

ALMANYA'NIN eski Cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsaecker'in oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaecker (59), seminer verdiği özel klinikte bıçaklanarak öldürüldü. Weizsaecker, Berlin'deki özel kliniğin psikiyatri bölümünde 'karaciğer yağlanması' konulu seminer verirken katılımcılar arasından fırlayan 57 yaşındaki bir Alman tarafından bıçaklandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıya salonda bulunan 33 yaşındaki sivil polis memuru müdahale etmeye kalktı ancak o da ağır yaralandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırgan salonda bulunanlarca etkisiz hale getirildi.

BERLİN