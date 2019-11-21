Haberler > Avrupa Haberleri > Almanya’yı sarsan cinayet

’yı sarsan cinayet

’da 1984-1994 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von ’in oğlu seminer verdiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Almanya’yı sarsan cinayet

ALMANYA'NIN eski Cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsaecker'in oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsaecker (59), seminer verdiği özel klinikte bıçaklanarak öldürüldü. Weizsaecker, Berlin'deki özel kliniğin psikiyatri bölümünde 'karaciğer yağlanması' konulu seminer verirken katılımcılar arasından fırlayan 57 yaşındaki bir Alman tarafından bıçaklandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıya salonda bulunan 33 yaşındaki sivil polis memuru müdahale etmeye kalktı ancak o da ağır yaralandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen saldırgan salonda bulunanlarca etkisiz hale getirildi.

BERLİN

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’yı sarsan cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN