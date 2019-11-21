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Irkçılara gibi mesaj

Surinamlı Wijnaldum, ’da ırkçıların ten renginden dolayı hedef seçtiği Gineli Moreira için 3 gol attı ve gol sevinci sırasında ırkçılara gibi cevap verdi

FATİH ÖZUTKU FATİH ÖZUTKU Avrupa
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Irkçılara tokat gibi mesaj

HOLLANDA 2. Futbol Ligi takımlarından Excelsior'un Gine asıllı futbolcusu Ahmad Mendes Moreira'ya yapılan ırkçı tezahürata milli futbolculardan cevap geldi. Hollanda-Estonya mücadelesinin 6. dakikasında Hollanda'yı 1-0 öne geçiren Surinamlı Georginio Wijnaldum, gol sevinci sırasında takım arkadaşı Frenkie de Jong'u yanına çağırdı ve ten renklerini işaret edip ırkçılara mesaj verdi.


KABUL EDİLEMEZ DURUM
WIJNALDUM, "Ten rengimiz farklı olabilir ama biriz, farkımız yok" mesajı verirken, yeşil sahalarda yaşanan ırkçılığın son bulmasını istedi. 5-0 biten mücadelede 6, 66 ve 78. dakikalarda gol atan Wijnaldum, "Dünyanın hiçbir yerinde ten renginden dolayı ırkçılık yapılamayacağı mesajı vermek istedik. Sahalardaki ırkçı tezahüratı kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

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Irkçılara tokat gibi mesaj
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