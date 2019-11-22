Günde 1 milyon euro aktarmışlar

BUGÜN NELER OLDU

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kullandığı Hawala adı sistem ile Türkiye'ye günde 1 milyon euro transfer gerçekleştiği ortaya çıktı. Almanya'nın beş eyaleti ile Hollanda'da gerçekleşen baskın sonrası Düsseldorf Savcısı, şüphelilerin 303 kez günde 700 bin ile 1 milyon euro arası yasadışı para transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.Baskın sonrası 6 kişinin tutuklandığı açıklanırken, 850 polis ile 62 ev ve işyerine düzenlenen baskında 6,2 miyon euro nakit para, 7,1 milyon euro değerinde altın ve değerli metal ile 6,5 milyon euro değerinde mücevher ele geçirildiği de kaydedildi. Savcılık, yaşları 23 ila 61 arasında olan 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.