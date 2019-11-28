PKK’lı vekile mecliste ders

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Bremen Eyalet Meclisi'nde düzenlenen Türkiye konulu oturumda söz alan Sol Parti Bremen Milletvekili Cindi Tuncel, meydanı boş buldum sanıp Türkiye'yi karalamaya başladı. Boynunda terör örgütü PKK ve YPG'yi simgeleyen kaşkolla konuşma yapan Mardinli Tuncel, Türkiye'de herkesin Kürtler söz konusu olunca nefret kustuğunu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine barışçıl amaçla girmediğini ileri sürdü.sözlere dayanamayan CDU'lu Dr. Oğuzhan Yazıcı, yerinden kalkarak konuşmaya müdahale etti. Yazıcı, Tuncel'e "Türkiye'de Kürtler söz konusu olunca herkes nefret kusuyor" sözünü hatırlatıp, "Bu nasıl söz? Böyle bir şey mümkün müdür" diye sordu. Tuncel, geri adım atmak zorunda kaldı ve özür diledi. Yazıcı, Tuncel'e "PYDYPG terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı değil midir?" sorusunu da yöneltti.SPD, Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri Bremen Eyalet Meclisi'ne "Türkiye Suriye'nin kuzeyinden barışçıl yollarla çıkmalı" adı altında önerge verdi. Önerge kabul edildi. Uluslararası hiçbir geçerliliği olmayan önergenin oylaması sırasında ise Türkiye'yi karalama kampanyası yapıldı.SOL Partili Cindi Tuncel, kürsüde kaldığı sürece,Türkiye'ye iftiralar attı, YPG/PKK propagandası yaptı. YPG'nin terör örgütü olmadığı yalanını da söyleyen Cindi, Oğuzhan Yazıcı'nın tepkisini beklemeden kürsüden kaçarak uzaklaştı.Mehmet UZUN / BREMEN