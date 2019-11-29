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Türk gelin koltuğu sallıyor

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Türk gelin koltuğu sallıyor
Frankfurt'ta Arbeiterwohlfahrt (AWO) tarafından işletilen 'Dostluk' isimli iki dilli anaokulunun müdiresi olan Zübeyde Feldmann'ın maaşı, Belediye Başkanı Peter Feldmann'ı zor durumda bıraktı. Basına sızdırılan maaş bordrosuna göre Zübeyde Feldmann'a (33) en üst kıdemden maaş ödeniyor. Feldmann'ın bu kıdeme ancak 17 yıl çalıştıktan sonra yükseleceği, her ay 1000 euro fazla maaş ödendiği iddia ediliyor. AWO, Zübeyde Feldmann'a ödenen maaşı savunurken, eşi, "Karım bana her ay ne kadar kazandığının hesabını vermek zorunda değil" dedi. Muhalefetin bir bölümü, başkanın istifasını istiyor. FRANKFURT
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Türk gelin koltuğu sallıyor
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