Leyla teyze sokakta kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'ya 1966'da tek başına geldi. Yedi yıl sonra eşi vefat edince üç çocuğunu yanına aldı. Nürnberg kentinde terzilik yaparak çocuklarını büyüten Leyla Alakurt, 76 yaşında sokakta kaldı. İki kızının evlenip Türkiye'ye gittiğini oğlunun da uzak bir kente taşındığını anlatan Alakurt, "Ev sahibi tuvaletimi sürücü kursu öğrencileri ile paylaşmamı istedi. Kabul etmeyince evden attı. Evsizler yurduna yerleştim. Oradan da atıldım" dedi.BURSALI olan Alakurt, odasını çöp yığını haline getirince mahkeme kararı ile odayı boşaltması istendi. Belediye karar sonrası, 'Odayı temizle kalmayı sürdür' dedi. Bir süreliğine Türkiye'ye giden Alakurt, geldiğinde odanın boşaltılmış olduğunu ve yerine başkasının taşındığını gördü. Sokakta kalmaya başlayan Alakurt'a SABAH ile Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) el uzatıp yeni yurda yerleşmesine aracı oldu.Yıllarca Almanya'da çalışıp emekli olan Leyla Alakurt, Türkiye dönüşü sokakta kaldı. Yıllık ücretsiz ulaşım bileti sayesinde zamanının büyük bölümünü sıcak diye tren ve belediye otobüslerinde sürekli seyahat ederek geçirdi.BİR haftadır tren istasyonu, havaalanı ve sokaklarda yaşayan Alakurt, "Bir Türk kadını SABAH'a ulaşmama aracı oldu. Şimdi belediye yeni bir yurt odası gösterdi. Orada kalacağım. Duyarlı insanlara teşekkür ediyorum. Ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım ancak yalnız kaldım. 23 Kasım'da Almanya'ya döndüğümde odama giremeyince dünyam başıma yıkıldı" dedi.