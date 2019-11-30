Polizei’dan camiye dostluk ziyareti

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ALMANYA'NIN Siegen kenti Emniyet Teşkilatı, 25 kişilik polis ekibiyle DİTİB Siegen Selimiye Camisi'ni ziyaret etti. Polislere caminin din görevlisi Ali Osman Korkmaz, İslam ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaret isteğinin 3 Ekim açık kapı gününde bir polis tarafından camiye iletildiği öğrenildi.TEKLİFE olumlu yanıt verip davet ettiklerini söyleyen Korkmaz, "Polislerimiz kalabalık bir ekiple geldi. İslam dini ile ilgili temel bilgiler edindiler. Akıllarına takılan soruları sordular. İki taraf da ziyaretten memnun kaldı. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyoruz" dedi.