BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da kamu düzeninin yıkılıp kaos ortamının hüküm süreceği "X Günü"ne hazırlıklı olmak için örgütlenen aşırı sağcılardan polis Marko G., hakim karşısına çıktı. Schwerin Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Marko G. ruhsatsız silah bulundurduğu iddiasını kabul etti, aşırı sağcı olduğunu ise reddetti. Ancak yargılanan polisin evinde bulunan bir kupa kan dondurdu.Polisin, NSU kurbanı Mehmet Turgut ile alay etmek için düzenlenen atış yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Bir Nordkreuz üyesinin doğum gününde düzenlenen atış yarışmasını Marko G.'nin kazandığı belirlendi. Marko G. ödül olarak, üzerinde eli tetikte bir insan figürü olan ve NSU kurbanı Mehmet Turgut'un isminin verildiği bir "Mehmet Turgut Anma Kupası 2016" kazandı. Kupa, polisin evinde ele geçirildi.Özel tim görevlisi olan Marko G.'nin evinde ayrıca 55 bin mermi, tüfek, tabanca, sis bombası, cop, bıçak, makineli tüfek bulundu. Susturuculu Uzi marka tüfeğin, 1993 yılında Alman ordusundan çalındığı belirlendi. Mermilerin ise büyük bölümünün polisteki atış talimleri sırasında çalındığı ortaya çıktı. Nordkreuz isimli chat grubunun yöneticisi olduğunu söyleyen Marko G., "Aşırı sağcı değil, silah hastasıyım" dedi. FRANKFURTSavcılık, polisi Almanya'da terör eylemleri planlayan Prepper Grubu'na bağlı 30 üyeli Nordkreuz (Kuzey Haç) isimli aşırı sağcı chat grubunun üyesi olmakla suçluyor. Bir ölüm listesi hazırladığı belirlenen grup üyeleri aynı zamanda 200 ceset torbası almış. Marko G., ceset torbalarının "uyku tulumlarını korumaya almak için" alındığını ileri sürdü. Grupta yaklaşık 25 bin ismin bulunduğu bir "düşman listesi" ele geçirildi.