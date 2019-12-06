2000 kişilik camiye onay

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STUTTGART'A bağlı Feuerbach'a yapımı planlanan DİTİB Yeni Cami'ye inşaat izni çıktı. Yapımının 2025 yılında tamamlanması planlanan cami, iki bin kişilik ibadet alanı ile ülkedeki en büyük cami olacak. Köln Merkez Camisi 1250, Duisburg Merkez Camisi ise 1200 kişilik ibadet alanına sahip.CAMİ Derneği Başkanı Ali İpek, "1600 metrekarelik külliyenin içerisinde, sosyal alanlar, eğitim bölümleri, konferans salonu ve kapalı otopark bulunacak" dedi. Stuttgart Belediye Başkanı Martin Schairer ise şehirde yaşayan 60 bin Müslüman için caminin önemli olduğunu, destek olacaklarını söyledi.Fatih YILMAZ