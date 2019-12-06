Kretschmann’ın ince Cem oyunu

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Almanya'da Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, 2021 yılında yapılacak genel seçimler için Yeşiller Partisi'nin başbakan adayları arasında Cem Özdemir'i de gösterdi. Kretschmann, "Piyasada ismi dolaşan adaylardan Robert Habeck, Annalena Baerbock ve Cem Özdemir'in neyi eksik? Misafir işçi oğlu olarak Yeşiller Genel Başkanlığı'na kadar yükseldi. Ayrıca çok iyi bir konuşmacı" dedi. Kretschmann'ın aslında kendi makamına aday olacağı konuşulan Özdemir'in önünü bu yolla kesmeye çalıştığı ileri sürüldü.