Çocuklarının gözü önünde katletti

BUGÜN NELER OLDU

AMSTERDAM'DA bir fırında çalışan iki çocuk annesi Hafize Şimşek (44), kocası Mesut Şimşek tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı koca, evlerinin bulunduğu sokakta, ihbar üzerine yakalandı. Cinayetin aşırı geçimsizlik sebebiyle işlendiği öne sürüldü.KONYALI ailenin üst kat komşusu, sabah saatlerinde sesler duyduğunu dile getirdi ve "Sık sık kavga sesleri duyuyordum" dedi. Hollanda'nın Lahey kentinde de ekim ayında Sezgül Yıldız (39), kocası tarafından yastıkla boğularak öldürülmüştü. Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM