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Çocuklarının gözü önünde katletti

Bir koca vahşeti heberi de ’dan... İki çocuk annesi , eşi tarafından, çocuklarının gözü önünde katledildi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Çocuklarının gözü önünde katletti
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK İDDİASI
AMSTERDAM'DA bir fırında çalışan iki çocuk annesi Hafize Şimşek (44), kocası Mesut Şimşek tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı koca, evlerinin bulunduğu sokakta, ihbar üzerine yakalandı. Cinayetin aşırı geçimsizlik sebebiyle işlendiği öne sürüldü.

SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI
KONYALI ailenin üst kat komşusu, sabah saatlerinde sesler duyduğunu dile getirdi ve "Sık sık kavga sesleri duyuyordum" dedi. Hollanda'nın Lahey kentinde de ekim ayında Sezgül Yıldız (39), kocası tarafından yastıkla boğularak öldürülmüştü. Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM
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Çocuklarının gözü önünde katletti
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