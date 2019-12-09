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Skandalı hâkim önledi

Belediyesi’nin, ’ı yatağa mahkûm eden sabıkalı iki çocuğun hapis cezası almaması için çabaladığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Skandalı hâkim önledi
ALMANYA'NIN Wuppertal kenti belediyesinin, Ali Polat'ı (71) yatağa mahkûm eden çete üyesi 14 yaşındaki iki çocuğun cezaevi yerine, kent imajını korumak için Kırgızistan'da bir eğitim kampına gönderilmesi için çabaladığı ortaya çıktı. Birinin 160, diğerinin 60 suç kaydı bulunan çocuklar için gösterilen çaba hâkimden veto yedi.
ALİ Polat'ın kardeşi Abidin, "Abim kafasına aldığı darbeler ile yatalak kaldı. Mahkeme, abimin korku ve heyecandan beyin kanaması geçirebileceğine hükmetti ve cezayı hafifletti. Belediye de, kent imajını düşünüp abimin durumunu hiçe saymış. Yaşadıklarımıza inanamıyoruz" dedi.

Çağlayan AKTÜRK / WUPPERTAL
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Skandalı hâkim önledi
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