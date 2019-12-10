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Dünyanın en genç başbakanı oluyor

34 yaşındaki Finlandiya , dünyanın en genç başbakanı olmaya hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Dünyanın en genç başbakanı oluyor
FİNLANDİYA'DA yeni hükümetin cumhurbaşkanının onayını almasının ardından 34 yaşındaki mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı olacak. Hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olarak önerdi.
MARIN, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakacak. Öte yandan, Marin'in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki tüm partilerin başında kadınlar olacak. HELSİNKİ
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Dünyanın en genç başbakanı oluyor
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