Başörtülü kızın vatandaşlık zaferi

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İsviçre vatandaşlığı başvurusu yaşadığı Aadorf Belediye Konseyi'nce reddedilen 22 yaşındaki Arnavutluk kökenli Valjbona Abazı, yaptığı konuşma ile vatandaşlığı almayı başardı. Abazı, uyum eksikliği, görüşmede sergilediği çelişkili tavırlar ve başörtüsü nedeniyle başvurusunu reddeden konseyin önüne çıktı ve "Aadorf'tan çıkacak bu karar İsviçre için utanç kaynağı olacak" dedi.dini inancı gereği taktığını ifade eden Abazı, insanların inançlarına saygılı olunması gerektiğini, İsviçre'den bunu beklediğini söyledi. Uyuma istekli olduğunu da söyleyen genç kız, etkili konuşması sonrası vatandaşlığı aldı. Kararın ardından Abazı, "Bu gerçek demokrasi ve dini özgürlüğe olan bağlılıktır" diyerek kendinden yana oy kullananları kutladı.ZÜRİH