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Başörtülü kızın vatandaşlık zaferi

Başörtüsü nedeniyle vatandaşlık başvurusu reddedilen , İsviçrelilere ders niteliğinde konuşma yapıp, istediğini elde etti

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Başörtülü kızın vatandaşlık zaferi
İsviçre vatandaşlığı başvurusu yaşadığı Aadorf Belediye Konseyi'nce reddedilen 22 yaşındaki Arnavutluk kökenli Valjbona Abazı, yaptığı konuşma ile vatandaşlığı almayı başardı. Abazı, uyum eksikliği, görüşmede sergilediği çelişkili tavırlar ve başörtüsü nedeniyle başvurusunu reddeden konseyin önüne çıktı ve "Aadorf'tan çıkacak bu karar İsviçre için utanç kaynağı olacak" dedi.

'İNANCA SAYGI DUYUN'
BAŞÖRTÜSÜNÜ dini inancı gereği taktığını ifade eden Abazı, insanların inançlarına saygılı olunması gerektiğini, İsviçre'den bunu beklediğini söyledi. Uyuma istekli olduğunu da söyleyen genç kız, etkili konuşması sonrası vatandaşlığı aldı. Kararın ardından Abazı, "Bu gerçek demokrasi ve dini özgürlüğe olan bağlılıktır" diyerek kendinden yana oy kullananları kutladı.

Mehmet ÇEK / ZÜRİH
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Başörtülü kızın vatandaşlık zaferi
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