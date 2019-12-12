Nasıl kıydın Mustafama

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ALTI çocuk annesi Satı Şahin, İtalyan kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlenen oğlu Mustafa'nın yargılandığı duruşmaya katıldı. Ellwangen Eyalet Mahkemesi'nde görülen dava için Türkiye'den gelen Şahin, duruşma öncesi SABAH'a konuştu. Şahin, "Oğlum kayınpederi Alfonso'dan çok çekti. Onun yüzünden benzin içip intihara kalkıştı. Nasıl kıydın oğluma. Bari bana Mustafamın cesedinin yerini söylesin. Bir mezarı olsun da gidip başında dua edebileyim" ifadelerini kullandı.OĞLUNUN Concetta ile hemen evlenmek istemediğini belirten anne, "Kayınpederi Alfonso oğlumun başına silah dayayıp evliliğe zorladı. Bir gün ortadan kaybolunca kapımıza dayandı ve '10 dakika içinde oğlunu bulmazsan seni öldürürüm' dedi. Silahı varmış gibi elini arka cebine attı" dedi. Oğlunun hep yolunu gözlediğini söyleyen anne, "Mustafa gelecek diye beklerken şekerim yükseldi, sağ bacağımı kestiler" diye konuştu.DURUŞMADA Mustafa Şahin'in cesedinin yok edilmesinde adı geçen ve uyuşturucu kaçakçılığından İtalya'da tutuklu bulunan Giovanni D.'nin ifadesinin alınmasına karar verildi. Hakim, İtalyan makamlarıyla irtibata geçilmesine, gerekirse Giovanni D.'nin mahkemeye getirilmesine veya video bağlantılı ifadesinin alınmasına hükmetti.