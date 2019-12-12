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Polizei’dan ırkçı mesaj

9 polis, faşist örgütün duvar yazısını silmeye gitti, yerine başka bir ırkçı örgütün adını yazdı. Sonra da önünde poz verip fotoğrafı Facebook’ta paylaştı

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Polizei’dan ırkçı mesaj
SEMBOL TANIDIK
ALMANYA'NIN Brandenburg Eyaleti'nde 9 polis memuru, yengeç sembolü kullanan 'Defend Cottbus' adlı ırkçı grubun, çevre örgütüne karşı duvara yazdığı yazıyı silmekle görevlendirildi. Polisler yazıyı sildi ancak geride örgütün baş harfleri olan 'DC'yi bıraktı. Bu durum büyük tepki alınca polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI
BRANDENBURG Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Torsten Herbst, "Disiplin soruşturması başlattık. Yengeç sembolünü Neo-Nazi grubunun kullandığını biliyoruz. Polislerin neden böyle bir fotoğraf çektiklerini araştırıyoruz" dedi. Ülkede son dönemde polis teşkilatı içerisindeki ırkçı sayısı arttı.
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Polizei’dan ırkçı mesaj
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