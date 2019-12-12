Polizei’dan ırkçı mesaj

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Brandenburg Eyaleti'nde 9 polis memuru, yengeç sembolü kullanan 'Defend Cottbus' adlı ırkçı grubun, çevre örgütüne karşı duvara yazdığı yazıyı silmekle görevlendirildi. Polisler yazıyı sildi ancak geride örgütün baş harfleri olan 'DC'yi bıraktı. Bu durum büyük tepki alınca polisler hakkında soruşturma başlatıldı.BRANDENBURG Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Torsten Herbst, "Disiplin soruşturması başlattık. Yengeç sembolünü Neo-Nazi grubunun kullandığını biliyoruz. Polislerin neden böyle bir fotoğraf çektiklerini araştırıyoruz" dedi. Ülkede son dönemde polis teşkilatı içerisindeki ırkçı sayısı arttı.