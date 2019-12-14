Kaldırın o ayeti oradan

Amsterdam'da 10 Ocak günü açılması planlanan Nhow Hotel'in Müslüman işçileri, resepsiyona Bakara Suresi'nin 185. ayetinin işlendiğini görünce işletme sahibini uyardılar. Ayaklar altında kalacak şekilde zemine işlenen ayetler ile yine Arapça "Ramazan-ı Kerim" ve "Bayramınız kutlu olsun" yazılarının kaldırılmaması üzerine konu sosyal medyaya taşındı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skandala tepkiler yağdı.
KALDIRILMASI İÇİN GİRİŞİM BAŞLATILDI
ÜLKEDE
Türklerin kurduğu DENK Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz, "Bu olay kabul edilir bir şey değil. Ayet ve yazıların hangi amaçla tabana yazıldığı çok önemli. Bunun yapılmasına önayak olan kişi veya kişilerde art niyet varsa bu çok kötü. Ayetlerin ayakaltlarına alınacak şekilde yazılması Müslümanlara yapılan en büyük hakarettir. Kaldırılması için her türlü girişimde bulunacağız" dedi.
RENCİDE EDİYORSA SİLERİZ
NH oteller grubunun kolu olan Nhow Hotel'in sözcüsü, "Yazıların yere nasıl yazıldığı konusunda araştırma başlattık. Kimseye hakaret ya da rencide etme niyetimiz asla olmamıştır. Sorumlu arkadaşlarımız araştırma yapacak, sonra adım atacağız. Bir hakaret veya rencide söz konusuysa yazılar açılıştan önce silinir" dedi.
Uluslararası Fuar Merkezi RAİ yakınında bulunan Nhow Hotel'in açıldıktan sonra günde yüzlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor. Şayet tabandaki ayet silinmezse yüzlerce kişi ayetin üzerine basacak.