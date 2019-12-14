Kaldırın o ayeti oradan

BUGÜN NELER OLDU

Amsterdam'da 10 Ocak günü açılması planlanan Nhow Hotel'in Müslüman işçileri, resepsiyona Bakara Suresi'nin 185. ayetinin işlendiğini görünce işletme sahibini uyardılar. Ayaklar altında kalacak şekilde zemine işlenen ayetler ile yine Arapça "Ramazan-ı Kerim" ve "Bayramınız kutlu olsun" yazılarının kaldırılmaması üzerine konu sosyal medyaya taşındı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skandala tepkiler yağdı.Türklerin kurduğu DENK Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz, "Bu olay kabul edilir bir şey değil. Ayet ve yazıların hangi amaçla tabana yazıldığı çok önemli. Bunun yapılmasına önayak olan kişi veya kişilerde art niyet varsa bu çok kötü. Ayetlerin ayakaltlarına alınacak şekilde yazılması Müslümanlara yapılan en büyük hakarettir. Kaldırılması için her türlü girişimde bulunacağız" dedi.NH oteller grubunun kolu olan Nhow Hotel'in sözcüsü, "Yazıların yere nasıl yazıldığı konusunda araştırma başlattık. Kimseye hakaret ya da rencide etme niyetimiz asla olmamıştır. Sorumlu arkadaşlarımız araştırma yapacak, sonra adım atacağız. Bir hakaret veya rencide söz konusuysa yazılar açılıştan önce silinir" dedi.