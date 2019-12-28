Hayat kurtaran dikkat

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ALMANYA'NIN Avusturya sınırındaki Passau kenti yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meyve yüklü bir Türk TIR'ının soğutuculu dorsesinde 11 mülteci ölmek üzereyken kurtarıldı. Yaşları 14 ile 31 arasında değişen Afgan mültecilerin TIR'ın dorsesine Sırbistan'da mühürü kırıp, gizlice bindikleri belirlendi.TIR'IN 42 yaşındaki şoförü, dorseden sesler duyunca hemen polise haber verdi. Mültecilerin nefes alamamaları ve donmak üzere oldukları için dorsenin duvarına vurdukları öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin Essex kentinde yine bir TIR'ın dorsesinde 39 Vietnamlı mültecinin cansız bedeni bulunmuştu.