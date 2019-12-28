Ordulu hemşerim çok ayıp ettin

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BUGÜN NELER OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz akşam Almanya'da Korganlılar Derneği Hamsi Festivali'ne katıldı. Hemşehrilerine hitap etmek üzere sahneye çıkan Enginyurt konuşmasında, partisinin neden Cumhur İttifakı yaptığını çarpıcı bir örnekle açıkladı, "Bazı Allahsızlarla birlikte olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir" dedi.MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuşmasına, "Birileri Suriye'ye girilmesin derken, Suriye'de ne işimiz var derken, 4 milyon Suriyeli'nin yeniden vatanına dönebilmesi için birlik ve beraberlik içinde olduk. Derdimiz tasamız siyaset değil" diye devam etti. Tam bu sırada, dernek üyesi Salih Tatman, Enginyurt'a çirkin bir müdahale yaptı. "Siyaset yapma" diyen Tatman, Enginyurt'un elinden mikrofonu da aldı.ENGİNYURT'UN konuşmasına müdahele edilmesi sırasında üyeler arasında tartışmalar yaşandı. Enginyurt, siyaset yapmadığını belirterek takdiri izleyenlere bıraktığını söyledi. Dernek Başkan Yardımcısı Sebahattin Tasar, siyasetten uzak olduklarını belirterek, kısa süre içinde vuku bulan olayla ilgili üzgün olduklarını söyledi ama skandalın önüne geçemedi.MİLLETVEKİLİ Cemal Enginyurt'a müdahaleyi yapan Salih Tatman, misafir olarak salonda ağırlanan bir siyasetçiye yaptığı çirkin davranışı savunmayı sürdürdü. Tatman, "Yeniden aynı durum olsa yine müdahale ederim" demekten çekinmedi. Korganlılar Derneği Başkan Yardımcısı Sebahattin Tasar da Salih Tatman'ın yakışıksız davranışına sessiz kaldı.MİLLETVEKİLİ Cemal Enginyurt ise SABAH'a yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık ve terbiyesizlik yapıldığını söyledi. Enginyurt, "Oraya davet edildim. Konuşmamı yaparken birilerinin gönderdiğini düşündüğüm ve belli ki beni provoke etmek isteyen biri gelip burada siyaset yapmamamı söyledi. 'Ben milletvekiliyim. Siyaset yapmıyorum. Sadece Cumhur İttifakı'nı anlatıyorum' dedim. Hem bir milletvekili davet edildiği yerde siyasetten başka ne konuşabilir? Biz provokasyona gelmedik. Konuşmamızı yarıda bırakıp kürsüden indik" dedi.