Kartal bebeği yaşatma savaşı

BUGÜN NELER OLDU

Türk halkının 12 saatte 1 milyon euro toplayıp hayat verdiği Kartal bebeğin annesi Ahu Kahraman Yıldırım, tedavi sürecini SABAH'a anlattı. Almanya'da gündüz ile gecesinin çok farklı olduğunu anlatan Yıldırım, "Kartal 19 günlükken enfeksiyon kapıp kalp rahatsızlığı yaşayınca geldiğimiz Almanya'da üzüntümü bebeğime göstermemek, önünde ağlamamak için gündüz müzik açtım, göbek attım. Gece ise kahroluyordum, çok ağladım" diye konuştu.KARTAL bebeğin para toplanıp Giessen'deki hastanenin hesabına yattıktan sonra durumunun kötüye gittiğini ifade eden Yıldırım, "Dört boru taktılar kalbine. Sonra kısa bir felç geçirdi, kanaması başladı. O zaman yıkıldım. Kartal'a, 'Git artık' diye bağırdım. Ölsün istedim. Çok acı çektiğini, benim için kaldığını düşündüm" dedi.KARTAL'IN nakil olana dek beş açık kalp ameliyatı olduğunu anlatan Yıldırım şöyle devam etti: "Üçüncüden önce Kartal ile vedalaşmam gerektiği söylendi. Gömülmesini istediğim yeri sordular. 14 aylık olup uygun donör bulunduğunda eşimle birbirimize bakıp ağladık. Tüylü küpelerimi, en simli beremi taktım, hastaneye koştum."KARTAL'IN ameliyatını Hakan Akıntürk yönetiminde Türk ekibin gerçekleştirdiğini ifade eden Ahu Yıldırım, "Ameliyat sonrası 'Hoş geldin' dedim yeni kalbine. O an ağlamaya başladım. Bir başka yerde, bir bebek ölmüştü. Bir süre kabullenemedim. Kendimi çok suçlu hissettim. Psikologla görüştürdüler. Zamanla normale döndüm, taburcu olduk" diye yaşadığı duyguları aktardı.TEDAVİ sürecinde yeniden hamile kaldığını ifade eden Yıldırım, "Üç ay sonra anladım hamile olduğumu. Sonra Asya dünyaya geldi. Kartal ise şimdi üç yaşında. 20 gün Türkiye'de, 20 gün Almanya'dayım. Eşim avukattı, işi bıraktı, burada çocuklarla ilgileniyor. Homeoffice çalışıyor. Ben kına gecelerine gidip, DJ'lik yapıyorum. Şu an Kartal'ın böbrekleri hasarlı. Büyürken bir kez daha kalp nakli olması gerekiyor. Çünkü kalp bebekle büyümüyor. O süreci şu an düşünmüyoruz" dedi