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16 yıldır oğlunu arıyor

2004’te Türkiye seyahati sırasında kaybolan Mustafa’dan 16 yıldır haber yok. Anne , kaçırıldığını düşündüğü oğlundan 16 yıldır haber bekliyor

Giriş Tarihi: 6.1.2020
16 yıldır oğlunu arıyor
FRANSA'NIN Strasbourg kentinde yaşayan Hikmet Demir, 2004'te bir aylık vatani görevini yapmak için ailesini de alıp Türkiye'ye gitti. Trabzon'un Sürmene İlçesi'ne bağlı Çiftesu Köyü'ne giden Demir, askerliğini yapmak için çocuklarını ve eşini kayınvalidesine bıraktı.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU
ZAMANIN büyük kısmını anneannesi Fatma Kirali'nin yanında geçiren ailenin 2.5 yaşındaki çocuğu Mustafa, 3 Temmuz günü anneannesinin evinin yanında oynarken bir anda gözden kayboldu. Minik Mustafa tüm aramalara rağmen bulunamadı. Aile arayışını sürdürüyor.
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16 yıldır oğlunu arıyor
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