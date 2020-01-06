16 yıldır oğlunu arıyor

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA'NIN Strasbourg kentinde yaşayan Hikmet Demir, 2004'te bir aylık vatani görevini yapmak için ailesini de alıp Türkiye'ye gitti. Trabzon'un Sürmene İlçesi'ne bağlı Çiftesu Köyü'ne giden Demir, askerliğini yapmak için çocuklarını ve eşini kayınvalidesine bıraktı.ZAMANIN büyük kısmını anneannesi Fatma Kirali'nin yanında geçiren ailenin 2.5 yaşındaki çocuğu Mustafa, 3 Temmuz günü anneannesinin evinin yanında oynarken bir anda gözden kayboldu. Minik Mustafa tüm aramalara rağmen bulunamadı. Aile arayışını sürdürüyor.