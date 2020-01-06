Ağlatan kavuşma

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Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Ümit Martin Demiray (41), 39 yıllık baba hasretine son vermek için Türkiye'ye gitti. Arkadaşı aracılığı ile Müge Anlı'nın programına başvuran Demiray, milyonlarca insanı ağlattı. Türkçe bilmeyen Demiray, canlı yayında ilk kez akrabalarıyla tanıştı.ANNESİ Monica'dan 1976 yılında ayrılan ve polise mukavemetten sınır dışı edilen babası Kadri Demiray'ı iki yaşından itibaren hiç görmeyen Martin Demiray, çocukken yaşadığı zorlukları anlattı, "Üvey babam iyi biri değildi. Koruyucu ailelere evlatlık verildim. Babasız ve annesiz büyüdüm. Kalbim hep eksik kaldı" dedi.BABASINI bulma ümidiyle ilk kez Türkiye'ye giden Martin Demiray, "Kalbimde bir şeylerin hep eksik kaldığını ve babamı bulunca tamamlanacağını hissettim" dedi. Atv ekranında akrabalarına ulaşan Martin Demiray, babasının 12 yıl önce vefat ettiğini öğrendi, canlı yayında babasının amcası, amcasının eşi ve kuzenlerine kavuştu.AKRABALARINDAN babasının kendisine kavuşmak için yıllarca çok çaba sarf ettiğini, koluna ismini dövme yaptırdığını öğrenen Martin Demiray, şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: "Hayatımda hiç bu kadar güzel insanlarla bir araya gelmemiştim. Türkiye'deki insanlardan, dostane yaklaşımlarından büyülendim."