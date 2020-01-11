Polis bunu hep yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Mehmet Bulğu'nun polis tarafından infaz edilmesinden sonra orantısız güç kullanımı yeniden gündeme geldi. Polisin özellikle yabancılar söz konusu olduğunda hemen silahına sarılıp kurşun yağdırması, göçmenler arasında 'Bize terörist gözüyle bakıyor, kurşun yağdırıyorlar' eleştirisine neden oldu.BUNUN pek çok örneği olduğunun altını çizen Türkler, "Polis, havaya ateş açmıyor. Kişiyi etkisiz hale getirmek için ayağından vurmuyor. Direkt öldürmeye yönelik atış yapıyor. Ceza almamaları bu davranışın devam etmesine neden oluyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Polis kendine çekidüzen vermeli" diye tepki verdi.WUPPERTAL polisi, 9 Şubat 2018 günü cuma namazına hazırlanan Hamit Paksoy'un (44) evini bastı. 30 polis, terörist muamelesi yaptığı Paksoy'a gaz bombası attı, kurşun yağdırdı. "Cep telefonunu silah sandık" diye komik savunma yapan polislerin dosyası 11 ay sonra kapandı. Aksoy öldüğüyle kaldı.MANNHEIM kenti yakınlarındaki Bensheim kasabasında 16 Haziran 2018 günü Ferhat Emre Durna, gittiği lokalin tuvaletinde uzun süre kalınca polis çağırıldı. Olay yerine giden 12 polis, Emre'ye 7 kurşun sıktı. Ağır yaralanan Durna şikâyetçi oldu, polislerin yargılanmasını beklerken soruşturma durduruldu.Savaş Kabasakal (42), icra memurlarıyla birlikte kapısına dayanan polislerin orantısız güç kullanımı sonrası yaşamını yitirdi. Dört polis Kabasakal'ın üzerine çullandı ve nefes almasını engelleyerek ölümüne neden oldu. Otopsi raporu bile çıkmadı, dosya rafa kalktı.Dormagen kasabası: Cengiz Tiryaki (45), evinin önünde sigara içerken gelen ve kimlik soran polislere kimlik göstermedi. Polisler, Tiryaki'ye tekme tokat saldırdı. Polis köpekleri Tiryaki'yi defalarca ısırdı. O halde karakola götürülen Tiryaki, orada da işkence gördü.polisinin Mehmet Bulğu'yu infazından sonra elektroşok tabancası denemeye alındı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, elektroşok tabancalarının polis tarafından kullanılmasının denendiğini duyurdu. Elektroşok tabancaları her polis infazının ardından gündeme getiriliyor. Bazı eyaletlerde uygulamaya konulan cihazlar da ölüme neden olabiliyor. Bunun bir örneği Nürnberg kentinde yaşanmış, 43 yaşındaki Ümit Dursun polisin kullandığı elektroşok cihazı sonrası yaşamını yitirmişti./ DÜSSELDORFALMAN Polis Memurları Birliği (BDK) Berlin Teşkilatı Başkanı Daniel Kretzschmar, teşkilat bünyesindeki aşırı sağ görüşlü memurların ortaya çıkartılması için bir araştırma yapılmasını önerdi. Kretzschmar, "İstisna demek çözüm değil" dedi. Kretzschmar, araştırmanın teşkilat dışından bilimsel bir ekipçe yapılmasını istedi. BERLİN2017'de Stuttgart kentinde kaza sonrası aracının yanında sigara içen Gökhan Ayman (35), Alman polisinin keyfi ve vahşi dayağına maruz kaldı2016'da eşi ile tartışan iki çocuk babası Taner Demirçivi, polis şiddeti sonrası evinin önünde yaşamını yitirdi.2008'da Hagen'de polis çağıran Adem Özdamar, götürüldüğü karakolda dövüldü ve beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi.2013 yılında Kiel'de 31 yaşındaki Ertuğrul Çom, arkadaşıyla tartışırken olay yerine gelen polislerce hastanelik edilinceye kadar dövüldü.2013 yılında Westerburg'da 27 yaşındaki Türk genci, elleri kelepçeliyken polis tarafından sokakta dövüldü.