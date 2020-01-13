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Polis şiddeti edildi

Wuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği, Mehmet Bulğu’nun öldürülmesini bir gösteri ile etti

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Polis şiddeti protesto edildi
Gösteri Mehmet Bulğu'nun öldürüldüğü Gelsenkirchen kentinde polis merkezi önünde düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile slogan atan grup, okuduğu bildiride 2018'de Wuppertal'de polis tarafından evi basılarak infaz edilen Hamit Paksoy'u da hatırlattı. Bildiride, "Alman medya ve kamuoyunun Mehmet Bulğu'nun katledilişine yaklaşımı bir skandaldır. Polisi tebrik ediyorlar, 12'den vurmuş ve bir tanesinden daha kurtulduk diyorlar. Bu yaklaşım bize birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor" denildi.
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Polis şiddeti protesto edildi
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