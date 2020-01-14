Tüylerimiz ürperiyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Mehmet Bulğu'nun infaz edilmesi, polis şiddeti mağduru Türkleri derinden sarstı. SABAH'a konuşan polis mağduru aileler, büyük üzüntü yaşadıkları o güne yeniden döndüklerini dile getirdi. Gözleri önünde polis kurşunuyla eşini yitiren Agnes Paksoy, "Mehmet Bulğu olayını duyunca, eşimin öldürüldüğü günkü büyük acıyı yeniden yaşadım" dedi.EŞİNİN infazı üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini söyleyen Paksoy, "Bulğu olayını duyar duymaz eşim Hamit'in öldürüldüğü güne gittim. Polisler evi bastı, önce sis bombası attı ardından eşime kurşun yağdırdı. Savunmaları, 'Elindeki cep telefonunu silah sandık' şeklinde oldu. Eşim üç çocuk babası, sorumlulukları olan biriydi. Büyük acıyı yaşadık. Wuppertal'de yalnız bırakıldım" diye konuştu.FRANKFURT'TA polislerin orantısız güç kullanıp ölümüne neden olduğu Savaş Kabasakal'ın abisi Adnan Kabasakal da her polis şiddeti haberinden sonra kalbinin sıkıştığını anlattı. Kabasakal şunları söyledi: Abimin öldüğü gün ben de ölebilirdim. Beni yanından uzaklaştırdılar. Yok yere öldürüldü. İşin içinde polis olunca sonuca da gidilemiyor bu ülkede. Abimi öldüren polisler ellerini kollarını sallayarak geziyor. Huzurlu yuvamızı dağıttılar, bizi mahvettiler.FERHAT Emre Durna, Bensheim'da 16 Haziran 2018 günü bir lokal tuvaletinde uzun süre kalınca olay yerine gelen polisin üzerine kurşun yağdırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan bu yana kabuslar gördüğünü ve geceleri uyuyamadığını anlatan Durna, "Gözlerimi kapadığım anda vurulduğum anı yaşıyorum. Yalnız dışarı çıkamıyorum. Bulğu olayından sonra acım tazelendi. Ailemiz darmadağın oldu" dedi.