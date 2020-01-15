Sembol caminin foto öyküsü

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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde, "Mimari Fotoğraflar" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Sergide, Köln Merkez Camisi'nin, eski binasının yıkım aşamasından inşaata, tekzip süslemelerinden panoramik fotoğraflarına kadar 50 eser yer alıyor. Serginin açılışında DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Merkez Camisi'nin, tarihi Köln Katedrali gibi kentin simgelerinden biri haline geldiğini ve dünyanın her yerinden ziyaret edildiğini söyledi. Sergi 19 Ocak'a kadar açık olacak.