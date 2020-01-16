BNB hesap veriyor

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ALMAN Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) yurtdışında dinleme ve internet trafiğini kontrol etmesine olanak sağlayan yasaya karşı açılan dava Anayasa Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yabancı gazeteciler, Sınır Tanımayan Gazeteciler Cemiyeti, yasanın iptalini istemişti. Federal Hükümet ise mahkemede üç yıl önce hayata geçen yasal düzenlemeyi savundu.BAŞBAKANLIK Müsteşarı CDU'lu Helge Braun, İran, Irak ve Libya'daki gelişmelerin güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti. 2017'de yürürlüğe giren yasa kapsamında BND çok ciddi bir şüphe olmadığı durumlarda bile yurtdışında dinleme gerçekleştirebiliyor. Alman vatandaşlarının bu yasa kapsamında dinlenmesi ise yasak.