Oğlumu ölüme polis sürükledi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da orantısız güç kullanımı tavan yapınca polis şiddeti mağduru olan aileler de seslerini yükseltmeye başladı. Kiel'de yaşayan Ordulu Çom ailesi, oğulları Ertuğrul'un 2013'te polisten yediği dayaktan sonra kendisini toparlayamayıp iki yıl önce kalp krizinden öldüğünü SABAH'a anlattı.ANNE Gülser Çom, "Oğlum ilk kez polis ile karşı karşıya kaldı. Kafasını duvara vurdular, yumrukladılar. İlk kez gittiği karakolda çırılçıplak soyulup bayılana dek dövüldü. Ayılması için yüzüne su serptiler. Oğlumu yalın ayak bıraktılar. Soyulup dövülmesi çok zoruna gitti. İçine kapandı" dedi.DAYAĞIN ardından içine kapanan oğlunun çok sinirli hale geldiğini de anlatan anne, "Daha önce başka bir insandı. Polisler nasıl tehdit ettiyse gidip şikâyetçi de olmadı. Dini imanı olmayan polis, oğlumu perişan etti. Onu hiç bu kadar perişan görmedim. Her şeyi içine ata ata kalbi dayanmadı. Polis kendine çeki düzen versin. Başka anaların evlatları ölmesin" diye konuştu.Anne Gülser Çom, 1980 yılında geldiği Almanya'da 25 yıl çalıştı. Temizlik işlerine giden, fabrikada yıllarca patates keserek çocuklarını büyüten üç çocuk annesi Çom, "Bize sahip çıkan olmadı. Başka analar benim yaşadığımı yaşamasın" dedi. Halis Çom, Almanya'ya 1976 yılında geldi. Tersanede gemi yapımında çalıştı. Emekli olup zamanının büyük kısmını memleketi Ordu'da geçiren Çom, "Polis yabancılara karşı şiddetin dozunu kaçırdı. Acımasız davranıyor. Duruma çözüm bulunmalı" dedi.Hasan ATMACA /