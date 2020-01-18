Ayrımcılığa suçüstü

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Almanya'da göçmen kökenliler iş ve ev ararken sürekli ayrımcılıkla karşılaşıyor ancak bunların çoğu ispat edilemiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla gönderilen bir mail, iş başvurularında yapılan ayrımcılığı ortaya koydu. Ayrımcılığı yapan ise uluslararası bir mimarlık ofisinin sahibi ve profesörlük unvanı bulunan ünlü mimar.AYRIMCILIK Mısır asıllı bir mimarın, Berlin merkezli GKK Architekten adlı ofise e-mail ile iş başvurusu yapmasıyla ortaya çıktı. Başvuruları değerlendiren Prof. Swantje Kühn, sekreteryaya iç yazışmayla 'Lütfen Arap olmasın' diye mail gönderdi. Bu mail yanlışlıkla Mısır asıllı başvuru sahibine de gidince yaşanan ayrımcılık deşifre oldu.OLAYIN sosyal medyaya yansıması ve tepkinin artması üzerine mimarlık ofisi, internet sayfasını bir süreliğine kapattı, ardından yanlış anlaşılma olduğunu belirtip özür diledi. Mimarın staj için başvurduğu ancak Çin'deki bir proje için Çince bilen mimar arandığı ileri sürüldü. Mısırlı mimarın başvurusunun bu nedenle reddedildiği savunuldu.ÜLKEDE yıllardır iş başvurularında göçmen kökenlilere ayrımcılık uygulanıyor. Bu ayrımcılığın önüne geçebilmek için bazı şirketler ve resmi daireler isim ve resimsiz başvuru alıyor. Olayı ilk olarak Köln'de yaşayan Bahar Aslan, sosyal medya hesabından duyurdu. ZDF'in ünlü sunucularından Dunja Hayali de yaşanan ayrımcılığı paylaşınca mimarlık ofisine tepki yağdı. Ofis hakında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.