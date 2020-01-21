Artist olduğunu bilmiyordum

BUGÜN NELER OLDU

SAHİBİ uzun uğraş vererek Sieglinde ismini verdiği tavuğu eğitti, filmlerde rol almasını sağladı. Bir gün onunla gezintiye çıkan Ute Milesevic, çok sevdiği tavuğuna köpeğin saldırıp parçalamasına engel olamadı. Köpeğin sahibi, ölen tavuk için 10 euro vermeye kalkınca sinirlenen Milesevic, konuyu mahkemeye taşıdı ve 4000 euro tazminat talep etti. Kleve Eyalet Mahkemesi'nden 300 euro tazminat kararı çıktı. Milesevic davayı üst mahkemeye taşıyınca hâkim 615 euro tazminat ödenmesine hükmetti.Ute Milesevic çok sevdiği tavuğu için, "Satın alma bedeli 15 euro, saati 60 eurodan 10 saat eğitim aldı diye 600 euro öngörüldü. Mahkeme 615 euro tazminata hükmedince üzüldüm" dedi.