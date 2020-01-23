En kilit iş adamı

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Trabzon'dan Almanya'nın Esslingen kentine işçi ailesinin ferdi olarak gelen Mehmet Sancak, güvenlikli kilit sistemleri ile dünyada adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Baden Württemberg Güvenlik Ödülü'nü alan Sancak, Mercedes, E.ON gibi büyük şirketlere sattığı Elock2 adlı kilidin doğuş hikâyesini SABAH'a anlattı.Esslingen'de anahtarcılık sektöründe hizmet veren bir Alman şirketinde 80'li yıllarda işe başladığını ifade eden Sancak, "Üç yıl işçi olarak çalıştım, mesleğin inceliklerini öğrendim. 1983'te 22 yaşımdayken 20 metrekarelik küçük bir işyerini devraldım. İki kardeşimi de yanıma alarak güvenlikli kilit sistemlerine yıllarca kafa yordum. Elock2 ortaya çıktı" diye konuştu.1996 yılından itibaren 4 yıl kadar süren çalışma sonucunda yazılımı, mekanizması ve tasarımı yüzde yüz kendilerine ait elektronik kilit sistemi geliştirdiklerini söyleyen Sancak, "2000 yılında piyasaya kendi ürünümüzle girdik. 2004'te 5 bin metrekare alan üzerinde büyük bir fabrika kurduk. Hâlâ kârımızın yüzde 30'unu araştırma geliştirmeye ayırıyoruz" dedi.Sancak'ın ürettiği Elock2 kilidi, uzun ve kısa dokunuşlarla şifrelenebiliyor, cep telefonu ile uyumlu olarak çalışıyor. Sistem aracılığı ile kapı açıldığında ev sahibine mesaj da gidiyor.Sancak, dünya otomotiv sektörünün öncülerinden Mercedes Benz'in Avrupa İdari Merkez Binası'na kendi markaları olan SLS ve Elock2 sistemini taktıklarını dile getirdi. Sancak, "Elock2 şu anda dünyanın birçok sayılı şirketleri başta olmak üzere özel okullarda, üniversitelerde, hastane, kilise ve camilerde, enerji üretim tesislerinde, otomobil üretim şirketlerinde kullanılıyor" dedi.