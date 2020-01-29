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’da eğitim ’cülere emanet

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ’ya kaçan ’cüler öğretmen olarak görevlendirilmeye başladı

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Hollanda’da eğitim FETÖ’cülere emanet
HOLLANDA, hain FETÖ'cülere çocukları emanet etmeye başladı. Özellikle ilkokullarında öğretmen açığını kapatmak için ülkede FETÖ'cüler devreye sokuldu. Hain darbe girişiminden kaçan FETÖ'cü öğretmenler, ülkenin sunduğu kursları tamamladıktan sonra çocuklara ders vermeye başladı.
RTL Nieuws televizyonu, hain darbe girişiminden sonra bu ülkeye kaçan Gülizar (43) adlı FETÖ'cüyü ekrana getirdi. Programda FETÖ'cülerin yanı sıra Suriyeli mültecilerin, dil kursuna, sınava ardından öğretmenlerin yanında bir süre staja tabi tutuldukları gösterildi. Staj sonrası FETÖ'cülerin okullarda görevlendirildikleri belirtildi. AMSTERDAM
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Hollanda’da eğitim FETÖ’cülere emanet
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