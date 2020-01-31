Depremzedelere 8 bin Euro

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ELAZIĞ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım kampanyası başlatan Burak Şahin, bir grup yardım gönüllüsü gencin de desteğiyle kısa sürede 8 bin euro topladı. Şahin, bu parayı anında AFAD hesabına yatırdı. Şahin, deprem mağdurlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla bir kampanya organize ettiğini söyledi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Berlin ziyareti sırasında kendisini ziyaret eden Şahin ailesinin 2 aylık bebekleri Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevmiş ve ona bir tam Cumhuriyet altını takmıştı. Amatör ligde futbol oynayan Burak Şahin, her Kurban Bayramı'nda Afrika'daki yardıma muhtaç kişiler için kampanyalar düzenliyor.